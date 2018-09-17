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Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий порядок предоставления жилья судьям

Согласно документу, судьям, работающим не менее 10 лет, один раз за весь период службы предоставляются единовременная выплата для покупки или строительства жилья

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым уточняются нормы об обеспечении жильем судей в России. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовлен во исполнение соответствующего постановления Конституционного суда и по аналогии с порядком обеспечения жилыми помещениями прокуроров, предусмотренным законом "О прокуратуре РФ".

В частности, предусматривается, что судьям, замещающим должность не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз за весь период службы предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность. Кроме того, предусматривается предоставление служебного жилья.

Законопроектом также определяются основания для признания судей нуждающимися в жилье, нормы предоставления площади, очередность, а также регулируются другие вопросы, касающиеся обеспечения судей жильем.

Одновременно президент внес проект закона, которым разграничивается порядок наделения полномочиями руководства и судей Верховного суда РФ с остальным судейским корпусом в России. Как говорится в пояснительной записке, инициатива связана с необходимостью приведения законодательства о судебной системе РФ в соответствии с положениями закона "О Верховном суде РФ", согласно которым ВС РФ определяется как высший судебный орган, не входящий в систему судов общей юрисдикции. "Данные положения законопроекта корреспондируются с установленными ограничениями для председателя и заместителя председателя федерального суда (за исключением Верховного суда РФ) на занятие одной и той же должности более двух сроков подряд", - отмечается в сопроводительных документах.

Законы, в случае их принятия, предлагается ввести в силу с 1 января 2019 года.

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