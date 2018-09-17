Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий порядок предоставления жилья судьям

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым уточняются нормы об обеспечении жильем судей в России. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовлен во исполнение соответствующего постановления Конституционного суда и по аналогии с порядком обеспечения жилыми помещениями прокуроров, предусмотренным законом "О прокуратуре РФ".

В частности, предусматривается, что судьям, замещающим должность не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз за весь период службы предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность. Кроме того, предусматривается предоставление служебного жилья.

Законопроектом также определяются основания для признания судей нуждающимися в жилье, нормы предоставления площади, очередность, а также регулируются другие вопросы, касающиеся обеспечения судей жильем.

Одновременно президент внес проект закона, которым разграничивается порядок наделения полномочиями руководства и судей Верховного суда РФ с остальным судейским корпусом в России. Как говорится в пояснительной записке, инициатива связана с необходимостью приведения законодательства о судебной системе РФ в соответствии с положениями закона "О Верховном суде РФ", согласно которым ВС РФ определяется как высший судебный орган, не входящий в систему судов общей юрисдикции. "Данные положения законопроекта корреспондируются с установленными ограничениями для председателя и заместителя председателя федерального суда (за исключением Верховного суда РФ) на занятие одной и той же должности более двух сроков подряд", - отмечается в сопроводительных документах.

Законы, в случае их принятия, предлагается ввести в силу с 1 января 2019 года.