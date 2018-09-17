Комитет Госдумы расширяет список необлагаемых налогом доходов профобъединений страховщиков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении правительственный законопроект, предусматривающий расширение перечня необлагаемых налогом на прибыль доходов профессиональных объединений страховщиков, а также систематизацию и уточнение получаемых ими средств.

Изменения связаны с тем, что некоторые профессиональные объединения страховщиков при реализации права на компенсацию недостающей части активов страховой организации, принимающей страховой портфель, неоднозначно понимают нормы Налогового кодекса РФ в части учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации для средств, которые предназначены для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля управляющей страховой организации. Также неоднозначно может трактоваться понятие налоговой базы для средств, полученных профобъединением страховщиков и предназначенных для финансирования компенсационных выплат по закону об ОСАГО для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля. Средства используются профобъединениями, если страховая организация не может исполнить свои обязательства по договорам страхования, указывают в кабмине.

Однако данные средства не входят в перечень доходов, которые не учитываются в определении налоговой базы по налогу на прибыль организации. При этом профобъединение страховщиков является некоммерческой организаций, следовательно, такая организация не извлекает прибыль в качестве основной цели своей деятельности, отмечается в пояснительной записке. Прибыль НКО облагается налогом, только если он получен от предпринимательской деятельности, а доходы и расходы в рамках уставной некоммерческой деятельности не учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроект предлагает рассматривать средства, которые получает профобъединение страховщиков для компенсаций страховой организации при недостаточности средств для исполнения договора страхования, как целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности, которые не будут включаться в налоговую базу по налогу на прибыль. Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль.