Суд Петербурга 21 ноября рассмотрит иск о банкротстве туроператора "Матрешка-Тур"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 ноября рассмотрит иск о признании банкротом туроператора "Матрешка-Тур". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Принять заявление общества с ограниченной ответственностью "МК Сервис" о признании общества с ограниченной ответственностью "Матрешка-Тур выездной туризм" несостоятельным (банкротом). Назначить судебное заседание <…> на 21 ноября 2018 года в 10:30 мск", - говорится в определении суда. ООО "МК Сервис" подало иск о банкротстве 10 сентября. Сумма исковых требований составляет 360,7 тыс. рублей.

В июне российский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов "Матрешка-Тур", на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов.

Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что "Матрешка-Тур" начала продавать активы, в числе которых - туроператор по Болгарии "Аврора-БГ", чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.