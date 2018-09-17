Мурманск защитят с помощью экрана от угольной пыли к 2020 году

"Уже сегодня проект находится в фазе практической реализации. Завершение всех работ запланировано в 2020 году", - сказал Масько.

МУРМАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Строительство пылезащитных экранов вокруг Мурманского морского торгового порта (ММТП) завершат к 2020 году. Как сообщил в понедельник на совещании в облправительстве генеральный директор ММТП Александр Масько, это позволит снизить запыленность на границе санитарно-защитной зоны порта на 90%.

Прежде чем приступить к разработке проекта установки защитных экранов, специалисты порта изучили опыт крупнейших угольных терминалов мира, расположенных в Японии, Китае, Канаде, Австралии и других странах, и приняли на вооружение лучшие решения. По результатам совещания приняли решение признать проект возможным к включению в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.

Как ранее сообщали ТАСС в ММТП, предпроектные исследования проведены портом совместно с научно-технической компаний "Шанфэн" из КНР. Математическое моделирования параметров сооружения провел китайский НИИ техники ветрового управления.

Ранее ММТП принял еще ряд шагов про снижению выбросов угольной пыли, что является существенной экологической проблемой в Мурманске. В частности, на территории порта установили системы пылеподавления из водяных пушек.