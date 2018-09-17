ПАЗ является самой распространенной маркой автобуса в России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Модель автобуса ПАЗ-3205 является самой распространенной в России, на дорогах страны используется 126,6 тыс. таких машин. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные аналитического агентства "Автостат".

"По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 402,7 тыс. автобусов. Свыше 40% от этого количества приходится на модели Павловского автобусного завода, что в количественном выражении приравнивается к 176,6 тыс. единиц. Так, самым распространенным автобусом в нашей стране является ПАЗ-3205 (126,6 тыс. штук)", - говорится в материалах на сайте агентства.

ПАЗ-3205, более известный как "Пазик", является базовой классической моделью Павловского завода с 1989 года.

Далее с большим отставанием от лидера следует модель Курганского автобусного завода КАВЗ-3976 (20,1 тыс. единиц). На третьей строчке находится ЛИАЗ-5256 Ликинского автобусного завода (16,7 тыс. штук). Замыкают пятерку лидеров автобусного парка еще две модели Павловского автозавода - ПАЗ-4234 (15,5 тыс. штук) и ПАЗ-3204 (12,7 тыс. штук).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных автобусов в России вошли: НЕФАЗ-5299 (Нефтекамский автозавод, 11,2 тыс. штук), КАВЗ-3270 (10 тыс. штук), ПАЗ-672 (9 тыс. штук), КАВЗ-685 (8,8 тыс. штук) и Hyundai County (8,7 тыс. штук). Эксперты "Автостата" отмечают, что последняя модель является наиболее часто встречающимся в нашей стране иностранным автобусом.