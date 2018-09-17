Власти Брянской области намерены сохранить льготы для жителей предпенсионного возраста

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы на очередном заседании 20 сентября рассмотрят законопроект о сохранении региональных льгот для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Для того, чтобы заложить необходимые средства в бюджет 2019 года, нужно внести поправки в несколько областных законов, сообщила пресс-служба облдумы.

"На заседании Брянской областной думы 20 сентября будут приняты поправки в законы, направленные на сохранение установленных ранее региональных льгот, выплат и компенсаций жителям региона, достигшим предпенсионного возраста. В частности, потребуется внесение изменений в региональные законы о транспортном налоге, межбюджетных отношениях, о мерах социальной поддержки ветеранов", - сказали в пресс-службе.

Инициатором внесения в облдуму законопроекта стала фракция партии "Единая Россия", затем документ рассмотрели на заседаниях профильных комитетов и совете думы. Принять законопроект, сохраняющий льготы для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет нужно в сжатые сроки, чтобы успеть заложить необходимые расходы в бюджете на 2019 год. "Идет работа над проектом областного бюджета, в котором на эти цели предусматривается более 2 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, предложенный правительством законопроект о пенсионных изменениях, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля.

Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.