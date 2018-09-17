Росатом начал работы на площадках строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер"

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала практические работы на площадках строительства второго и третьего энергоблоков атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ.

Как Россия строит АЭС за рубежом. Досье

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"Начались практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер", - сказал он.

Госкорпорация "Росатом" реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. Росатом в мае этого года приступил к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

Сообщалось, что начало работ на котловане энергоблока №3 запланировано на 2018 год.