Минстрой: обоснование бюджетных инвестиций в строительстве не увеличит сроки экспертизы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Введение с 2019 года механизма обязательного обоснования бюджетных инвестиций в строительстве не приведет к увеличению сроков экспертизы проектов. Такое мнение высказал министр строительства Владимир Якушев в ходе II Международной конференции "Развитие института строительной экспертизы".

"Основная задача - сделать таким образом, чтобы мы в погоне за качеством не утонули в административных процедурах, чтобы появление нового института не отразилось на сроках предоставления услуги", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. При этом нормативно-правовая база для введения механизма в настоящее время уже разработана министерством, добавил он.

"Да, [документы] практически готовы", - сказал Якушев, отвечая на соответствующий вопрос.

Законопроект об обязательном обосновании бюджетных инвестиций в отношении объектов капстроительства был принят Госдумой в июле 2018 года и вступит в силу с 2019 года. Речь идет о строительстве, финансирование которого проводится за бюджетный счет либо за счет юрлиц, созданных Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием, а также юрлиц, доля Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале которых составляет более 50%. Обоснование будет обязательно, если стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения) составляет не менее 1,5 млрд рублей.

Цель нововведения - повышение точности определения предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства и, соответственно, снижение рисков увеличения сметной стоимости, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.