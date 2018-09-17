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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки

Глава Минэнерго РФ сообщил, что страны ОПЕК+ в августе исполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 108%

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. ОПЕК+ на предстоящей встрече в Алжире может обсудить возможность увеличения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, что у нас есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации. Нужно будет смотреть ситуацию и наиболее целесообразные действия", - сказал Новак.

По словам министра, соглашение действует до конца года, договоренности соблюдаются. "В августе у нас исполнение составило 108%. То есть мы даже не полностью восстановили добычу, если говорить совокупно. Поэтому будем обсуждать эту ситуацию и будем смотреть, что будет с прогнозными объемами предложения в четвертом квартале и спросом, с учетом безусловно не только стран, входящих в соглашение (ОПЕК+), но и стран, которые не входят в соглашение", - отметил глава Минэнерго РФ.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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