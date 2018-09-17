{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак: Путин и Эрдоган могут обсудить проекты "Турецкий поток" и АЭС "Аккую"

Главы государств обсудят вопросы всего спектра экономического сотрудничества

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Реализация проектов по строительству "Турецкого потока" и АЭС "Аккую" может быть обсуждена на предстоящей сегодня встрече в Сочи президентов РФ и Турции. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, который также является председателем российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"У нас большой спектр сотрудничества, по всем направлениям [будем обсуждать]. Энергетика - основное направление, безусловно: "Турецкий поток", строительство атомной станции "Аккую". Помимо этого, много сотрудничества в области торговли, малого и среднего бизнеса, совместных инвестиций в Россию и в Турцию, в сельском хозяйстве", - сказал Новак.

По его словам, на предстоящих переговорах могут обсуждаться вопросы всего спектра сотрудничества.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
БРИКС
Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд
Вице-президент финансовой организации от РФ Владимир Казбеков отметил, что на следующий год утвердили 23 проекта
Читать полностью