Новак: Путин и Эрдоган могут обсудить проекты "Турецкий поток" и АЭС "Аккую"

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Реализация проектов по строительству "Турецкого потока" и АЭС "Аккую" может быть обсуждена на предстоящей сегодня встрече в Сочи президентов РФ и Турции. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, который также является председателем российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"У нас большой спектр сотрудничества, по всем направлениям [будем обсуждать]. Энергетика - основное направление, безусловно: "Турецкий поток", строительство атомной станции "Аккую". Помимо этого, много сотрудничества в области торговли, малого и среднего бизнеса, совместных инвестиций в Россию и в Турцию, в сельском хозяйстве", - сказал Новак.

По его словам, на предстоящих переговорах могут обсуждаться вопросы всего спектра сотрудничества.