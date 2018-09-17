17 сентября. /ТАСС/. Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд, сказал в интервью ТАСС вице-президент финансовой организации от России Владимир Казбеков.
"У нас 23 проекта в целом утверждено на сегодняшний день на все страны БРИКС. Их общая стоимость $5,7 млрд. До конца года, я думаю, еще $1,5 млрд добавится. На следующий год мы планируем, что пакет проектов будет где-то $7,5 млрд", - сказал он.
Капитал банка развития растет, что позволяет организации с каждым годом выдавать все больше кредитов, сообщил Казбеков. "К 2022 году у нас должно быть около $44,5 млрд", - сказал топ-менеджер.
Новый банк развития был учрежден странами - членами БРИКС в июле 2014 года. Его основная цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие.