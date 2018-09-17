{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
БРИКС

Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд

Вице-президент финансовой организации от РФ Владимир Казбеков отметил, что на следующий год утвердили 23 проекта

17 сентября. /ТАСС/. Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд, сказал в интервью ТАСС вице-президент финансовой организации от России Владимир Казбеков.

"У нас 23 проекта в целом утверждено на сегодняшний день на все страны БРИКС. Их общая стоимость $5,7 млрд. До конца года, я думаю, еще $1,5 млрд добавится. На следующий год мы планируем, что пакет проектов будет где-то $7,5 млрд", - сказал он.

Капитал банка развития растет, что позволяет организации с каждым годом выдавать все больше кредитов, сообщил Казбеков. "К 2022 году у нас должно быть около $44,5 млрд", - сказал топ-менеджер.

Новый банк развития был учрежден странами - членами БРИКС в июле 2014 года. Его основная цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие.

Теги
РоссияБРИКС
ОНФ в 2018 году выявил картельные соглашения на поставку топлива на сумму 177 млрд рублей
Эксперты ОНФ выявили 46 картелей с участием более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей
Читать полностью