"РусЛайн" планирует сократить число рейсов из Кирова в Москву после возвращения "Победы"

КИРОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "РусЛайн" планирует сократить число авиарейсов из Кирова в Москву с 28 октября после возобновления аналогичных рейсов лоукостером "Победа". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании "РусЛайн".

На данный момент "РусЛайн" - единственный авиаперевозчик, осуществляющий рейсы из Кирова в Москву. Лоукостер "Победа", отказавшийся от рейсов в Киров в 2017 году по причине прекращения предоставления скидки на обслуживание самолетов в аэропорту "Победилово", 28 октября возобновляет рейсы из Кирова в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В связи с этим в ряде СМИ сообщалось, что "РусЛайн" может пересмотреть график вылетов или уйти из региона.

"РусЛайн" продолжает выполнять полеты по маршруту Киров - Москва - Киров до трех раз в день до 28 октября 2018 года. Далее планируется оставить два рейса в день", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Как пояснил ТАСС министр транспорта Кировской области Михаил Поршнев, "Победа" будет выполнять вечерний рейс на самолетах Boeing вместимостью 180 человек, а "РусЛайн" - утренний и дневной рейс на самолетах Bombardier вместимостью до 55 человек. Точное расписание в настоящее время не утверждено. По словам Поршнева, авиакомпания "РусЛайн" попросила скидку на обслуживание рейсов в аэропорту "Победилово" в размере 30%, переговоры об этом ведутся. "Прежние условия (когда компания осуществляла рейсы без скидки - прим. ТАСС) невозможно сохранять, потому что "РусЛайн" не сможет конкурировать с "Победой", которой предоставляется скидка в 80%", - пояснил Пошнев.

Министр уточнил, что региональное правительство предложило "РусЛайну" выполнять авиаперевозки также из Кирова в Казань, Санкт-Петербург, Салехард и Воркуту. "С большой долей вероятности полеты в Казань будут возобновлены, планируется два рейса - в пятницу и воскресенье, сейчас в правительстве прорабатывается вопрос субсидирования направления в Казань", - отметил Поршнев. Ранее первый зампред регионального правительства Александр Чурин сообщил ТАСС, что направление Киров - Казань, вероятно, будет востребовано, так как "идет интенсивный обмен между двумя регионами ". В пресс-службе "РусЛайна " в четверг прокомментировали, что переговоры о выполнении полетов из Кирова в Казань на условиях субсидирования продолжаются, а "решение об осуществлении полетов из Кирова в Санкт-Петербург, Салехард и Воркуту находится на рассмотрении у авиакомпании".

В настоящее время из Кирова выполняются полеты в Москву, Нарьян-Мар, Симферополь, Сочи и Анапу. Рейсы из Кирова осуществляют компании "Комиавиатранс", "Руслайн", "Ижавиа" и "Нордвинд". Власти также сообщали о намерении привлечь к сотрудничеству компании "Нордавиа", "Ютейр", "Сибирь", "Северный ветер", S7 Airlines, "Аэрофлот".