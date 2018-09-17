Минфин РФ: снижение цены отсечения в обратном акцизе увеличит субсидии нефтяникам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Снижение цены отсечения при расчете демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть увеличит субсидии нефтяным компаниям на 230 млрд рублей с нынешних 400 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Ранее правительство обсуждало возможность снизить индикативные средние оптовые цены на бензин и дизельное топливо, указанные в формуле расчета демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть.

"Поскольку уже максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 году составляет 400 млрд рублей с действующей нормой, если добавить еще 230 млрд рублей, то получится 630 млрд рублей", - сказал Трунин, отвечая на вопрос, какой объем средств из бюджета потребует снижение ставки отсечения. Окончательное решение пока не принято, добавил он.

"Если вы обратите внимание на цифру 630 млрд рублей - это как раз ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта. С нашей точки зрения, это было бы очень странно - вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС. Мы считаем, что любые механизмы возможны, мы готовы идти на изменение этих инструментов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, но нужен источник", - заявил Трунин.

Сроки введения демпфирующего механизма - с 1 января 2019 года - не меняются, отметил замглавы Минфина.

С 2019 года в России планируется начать завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате российским НПЗ фактически придется покупать нефть по мировым ценам, из-за чего может упасть рентабельность предприятий. Чтобы этого не произошло, будет введен демпфирующий механизм.

При расчете демпфирующей составляющей средняя оптовая цена на бензин Аи-92 равна 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо устанавливается в размере 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году.

Если же оптовая цена превысит указанный уровень, то государство будет компенсировать НПЗ разницу между netback (экспортная цена, пересчитанная в рубли) и целевой стоимостью.

Правительство также обсуждает возможность снизить указанные цены на бензин на 5,6 тыс. рублей, на дизельное топливо - на 5 тыс. рублей.