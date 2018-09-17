Медведев уволил замглавы ФАС Овчинникова в связи с его переходом на другую работу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы ФАС РФ Максима Овчинникова в связи с переходом чиновника на другую работу. Соответствующее распоряжение от 15 сентября опубликовано на официальном портале правительства РФ.
"Освободить Овчинникова Максима Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Овчинников работал в ФАС с 2007 года, а на должности замглавы ведомства - с февраля 2015 года. На своем посту он курировал управления в сфере гособоронзаказа, сухопутного и морского вооружения и военной техники связи.