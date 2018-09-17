Активисты ОНФ за пять лет выявили сомнительные госзакупки на сумму более 290 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" за пять лет добились устранения нарушений или отмены сомнительных госзакупок на сумму более 290 млрд рублей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

Он напомнил, что проект был создан в сентябре 2013 года. "За время работы проекта по сигналам активистов отменено закупок и устранено нарушений в госзакупках на общую сумму более 290 млрд рублей", - сказал Гетта.

Он также отметил, что активисты ОНФ в течение последнего года начали вести активную борьбу с антиконкурентными соглашениями. "Активисты и эксперты ОНФ направили в ФАС информацию о закупках с признаками антиконкурентных соглашений на сумму более 350 млрд рублей, по которым уже возбуждено 71 антимонопольное дело", - уточнил представитель Народного фронта.

Гетта добавил, что эксперты ОНФ планируют составить рейтинг регионов по эффективности закупок. "Мы планируем проанализировать системы закупок регионов и составить рейтинг, при этом мы планируем выявить не только отрицательные случаи, но и положительные практики", - заключил он.

В свою очередь эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Валерий Алексеев сообщил, что эксперты ОНФ подготовили пятое издание Серой книги о сомнительных схемах, используемых при проведении госзакупок. Он уточнил, что первое издание книги, которое называлось "Серая книга Остапа Бендера", было выпущено в 2015 году. "В нее вошли 24 сомнительные схемы, которые имели популярность у недобросовестных заказчиков и поставщиков. В последующем книга выдержала несколько переизданий и регулярно дополнялась новыми схемами "сравнительно честного обогащения за счет бюджета", - добавил Алексеев, процитировав роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

"Проект ОНФ "За честные закупки" подготовил новое, пятое издание книги о серых схемах - "Серую книгу 2. Картели". В пособии по борьбе с недобросовестными участниками системы госзаказа пополнился раздел, посвященный картелям и сговорам. Выпуск подготовлен совместно с Федеральной антимонопольной службой и рассказывает, как выявить признаки антиконкурентных соглашений", - сказал Алексеев.

"Взяв за основу серые схемы, мы начали выявлять системные проблемы госзакупок. В данный момент мы проводим ряд экспертных совещаний о сложностях в конкретных сферах: медицине, питании, в сфере малого и среднего предпринимательства. Итогом этой работы станет доклад о совершенствовании системы госзакупок в России, разработанный в соответствии с потребностями разных заказчиков, который мы направим в правительство", - отметил он.