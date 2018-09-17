Посол РФ: Таиланд до конца года могут посетить 1,7 млн россиян

БАНГКОК, 17 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский не исключил, что до конца года королевство могут посетить порядка 1,7 млн россиян. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

"По уровню туристических обменов мы продолжаем бить все рекорды: в 2017 году королевство посетил 1 млн 346 тыс. российских граждан, что дало 23% прирост по сравнению с 2016 годом, - напомнил Барский. - С учетом того, что за семь месяцев текущего года, то есть еще до наступления высокого сезона, в Таиланде уже побывало 900 тыс. наших соотечественников, я не исключаю выхода итоговой цифры на уровень 1,6-1,7 млн человек".

"В сознании подавляющего большинства моих соотечественников Таиланд утвердился как некая страна-сказка с дружелюбным народом и весьма комфортными бытовыми условиями. Для двусторонних отношений это, конечно же, имеет огромное значение", - уверен дипломат.

Барский отметил, что "интерес тайцев к Российской Федерации несомненно "подогрел" состоявшийся чемпионат мира по футболу". "Мы пока не обладаем статистикой посещения нашей страны гражданами Таиланда в этом году, но если в прошлом году в РФ их побывало 46 тыс. (44% прирост по сравнению с 2016 годом), то в этом, по некоторым оценкам, данный показатель может достичь стотысячной отметки, чего не бывало никогда прежде", - добавил он.

Посол также рассказал о налаженном с таиландской стороной взаимодействии в поимке и выдаче лиц, совершивших преступления на территории двух стран. "Мы уделяем первостепенное внимание нашим гражданам, которые нарушают местные законы или, прибегнув к противоправным действиям в РФ, пытаются скрыться на территории королевства, - подчеркнул Барский. - У нас налажено тесное взаимодействие по линии Интерпола: только за последние четыре года в королевстве было задержано более 50 наших соотечественников, преступивших закон". "Что касается россиян, привлеченных к ответственности в Таиланде, то они отбывают наказания по решениям местных судов, сейчас в здешних тюрьмах пребывает более 40 наших граждан, часть которых еще только ожидает вердиктов", - сообщил он.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, королевство с января по июль 2018 года посетили 900 тыс. россиян, что на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев граждане РФ оставили в стране 72 млн батов ($2,2 млн, прирост 18%).