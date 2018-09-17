"Газпром" за 8,5 месяца увеличил добычу газа на 7,3%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 сентября 2018 года увеличил добычу газа на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 344,4 млрд куб. м. Экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 5,8% - до 141,3 млрд куб. м, следует из сообщения российского газового холдинга.

Объем реализации газа на внутреннем рынке из ГТС вырос на 5,2% (на 7,8 млрд куб. м).

Экспортные поставки увеличились, в частности, в Германию - на 13% (на 4,7 млрд куб. м), в Австрию - на 36,4% (на 2 млрд куб. м), в Нидерланды - на 43,8% (1,3 млрд куб. м), во Францию - на 10% (0,8 млрд куб. м), в Польшу - 10,1% (на 0,7 млрд куб. м), в Венгрию - на 8,6% (0,4 млрд куб. м), в Чехию - на 11,7%, в Данию - на 9,2%.

Ранее "Газпром" пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз - 476 млрд куб. м), сообщал ТАСС председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (+12,4% к 2016 году). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" может увеличить добычу на 4,8%.

Экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м, говорил Миллер. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа (+8,4% к 2016 году).