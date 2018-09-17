Объем инвестиций в модернизацию Сегежского ЦБК может составить 25-27 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент лесопромышленной "дочки" АФК "Система" Segezha Group Михаил Шамолин оценивает объем инвестиций на модернизацию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на уровне 25-27 млрд рублей. Об этом Шамолин рассказал в интервью ТАСС.
"Мы оцениваем объем инвестиций на модернизацию Сегежского ЦБК примерно в 25-27 млрд рублей", - сообщил он, добавив, что компания в то же время планирует увеличить выпуск бумаги на ЦБК до 450 тыс. т ориентировочно к 2021 году.
По словам Шамолина, первым этапом в модернизации может стать строительство нового химического производства. Кроме того, компания планирует построить новый содорегенерационный котел (предназначается для для регенерации химикатов, используемых при производстве целлюлозы, - прим. ТАСС), который заменит три существующих. "Это котел последнего поколения, который даст нам возможность стабильно производить не только целлюлозу в большем объеме, но и электроэнергию, полностью покрывая потребности комбината. Себестоимость бумаги могла бы теоретически быть на 25-30% меньше, если бы мы были обеспечены энергией собственного производства", - считает президент компании.
Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги.