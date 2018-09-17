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Центробанки ЕАЭС подписали договор об унификации законодательства о финансовых рынках

Также ЦБ России и Армении заключили соглашение о совместной борьбе с хакерскими атаками

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Главы Центральных банков стран - членов Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) подписали в Ереване в понедельник соглашение об унификации законодательства в сфере финансовых рынков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.

"В Центробанке в Ереване прошло 17 сентября заседание консультативного совета валютной политики Центральных банков стран - членов ЕАЭС. В ходе мероприятия обсуждалaсь концепция создания единого финансового рынка, экономическая ситуация в странах - членах организации. Участники заседания подписали соглашение об унификации национального законодательства в области финансовых рынков", - говорится в релизе ЦБ страны.

В ходе заседания армянская сторона подписала с Центробанком России соглашение о совместной борьбе с хакерскими атаками, что, как ожидается, позволит сторонам более эффективно бороться с киберпреступлениями.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в тот же день состоялось заседание совета Межгосударственного банка СНГ.

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