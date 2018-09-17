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Медведев: компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений

По словам премьера, фиксируются случаи, когда управляющие компании не исполняют свои обязанности, и жильцы не получают услуги, за которые заплатили
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее правила, при повторном нарушении которых управляющие компании могут потерять право на обслуживание многоквартирных домов.

Об этом глава российского правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

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"На днях я подписал постановление, в котором определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что часто происходят случаи, когда управляющая компания не исполняет свои обязанности должным образом, и в итоге люди не получают те услуги, за которые они заплатили деньги. Например, остаются без света, горячей воды и тепла по вине самих компаний. "Эта практика абсолютно неприемлема, ее нужно прекращать, для этого усиливается контроль", - подчеркнул Медведев.

Комментируя подписание постановления, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко пояснил, что документом определяется перечень грубых нарушений, повторное совершение которых в течение 12 месяцев является основанием для прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом.

К таким нарушением отнесены - ненадлежащее содержания систем внутреннего газового оборудования, нарушение при эксплуатации лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, непроведение испытаний систем отопления. Кроме того, по словам вице-премьера, в перечень включены нарушения правил содержания имущества многоквартирного дома и правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов. Также Минстрой наделяется полномочиями по управлению и организации работы жилищных инспекций в субъектах РФ.

"Такие меры, надеюсь, позволят улучшить качество обслуживания многоквартирных жилых домов и систему лицензирования", - сказал Мутко, заверив главу кабмина, что работа в этом направлении продолжится.

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