Медведев: субсидии на приобретение сельхозтехники аграриями увеличены в ряде регионов РФ

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее субсидии и скидки при приобретении аграриями сельхозтехники в регионах Дальнего Востока, Сибири, Крыма и в Калининградской области. Об этом глава кабмина сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.

Отметив, что господдержка сельхозмашиностроения доказала свою эффективность, Медведев напомнил, что в бюджете на 2018 год на поддержку получения аграриями техники предусмотрено 10 млрд рублей. "Чтобы ускорить обновление парка сельхозтехники и дополнительно загрузить производственные мощности, я подписал постановление, которым вносятся изменения в правила предоставления таких субсидий. В первую очередь, мы стимулируем покупателей: для некоторых регионов увеличиваем размер скидки и субсидии при покупке, при заключении договора лизинга на поставку сельхозтехники", - сказал Медведев.

По словам премьера, речь идет о регионах Дальнего Востока, Сибири, а также Крыма и Калининградской области; скидки для них вырастут с 15-20% до 25-30% . "Доставлять туда машины и оборудование недешево, поэтому эта мера поможет аграриям в этих регионах лучше, быстрее обновлять технику, - сказал глава кабмина. - Получить эту скидку смогут те, кто подпишут договор до 15 декабря этого года".

Также, как сообщил Медведев, благодаря изменениям в правила будет устранена проблема двойного налогообложения для производителей техники, которая появилась с начала текущего года из-за корректировок Налогового кодекса. "Этот вопрос поднимали депутаты в ходе отчета правительства предыдущего созыва в Государственной думе, я сам обсуждал это с коллегами - и с депутатами, и в правительстве, и давал поручение этот вопрос решить; в результате была выработана эта согласованная позиция", - заключил Медведев.