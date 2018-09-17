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ФАС оценила ущерб экономике РФ от картелей в 2018 году на уровне около 350 млрд рублей

Сумма выросла почти в два раза - полгода назад она составляла 170 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ущерб от картелей для российской экономики в этом году уже составляет около 350 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цариковский.

"Сумма ущерба возможного изменилась на очень и очень большие цифры. Практически в два раза - если мы еще полгода назад говорили о сумме около 170 млрд рублей, сейчас мы говорим о сумме около 350 млрд рублей", - сказал он.

Цариковский отметил, что ФАС сосредоточилась на крупных картелях, поэтому новых дел было возбуждено немного. "Это наша общая политика - мы сосредоточились на особо крупных картелях, которые наносят наиболее мощный ущерб. И мы сосредотачиваемся на том, что наносит колоссальный удар не только росту экономики, но и безопасности и доверию людей", - сказал он.

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