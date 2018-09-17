ФАС в ближайшее время может начать дело против Samsung за координацию цен на смартфоны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время планирует возбудить дело в отношении Samsung за координацию цен на смартфоны, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Ждите Samsung, добрались. По-моему, еще не возбудили дело по смартфонам. В ближайшее время, наверное, будет решаться вопрос о возбуждении дела", - сказал он.

Цариковский добавил, что речь идет о ценах на новые модели смартфонов.

ФАС ведет подобные проверки с 2016 года. В частности, ведомство неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом этого года ФАС также оштрафовала LG на 2,5 млн рублей за подобные действия.