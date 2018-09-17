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Кризис в Сирии

СМИ: около 180 компаний Ирана готовы участвовать в послевоенном восстановлении Сирии

Строительные компании помогут в возведении заводов и фабрик по производству строительных материалов, строительстве жилья и восстановлении дамб

ТАСС, 17 сентября. Не менее 180 иранских компаний в области жилищного и инфраструктурного строительства выразили готовность принять участие в послевоенном восстановлении Сирии. Об этом, как сообщает в понедельник газета Al-Watan, заявил помощник министра жилищного строительства и общественных работ Сирии Мухаммед Сейф.

По словам Сейфа, в воскресенье в Дамаске прошли переговоры министра жилищного строительства и общественных работ Хусейна Арнуса с иранской делегацией, в которую входили сотрудники посольства Ирана, а также представители строительных, металлургических и нефтяных компаний. В ходе встречи речь шла о подготовке строительных площадок, а также возведении на них заводов и фабрик по производству строительных материалов. Особое внимание на переговорах было уделено вопросам жилищного строительства, восстановления дамб, очистительных сооружений, а также электростанций.

Сирийская сторона предложила начать постройку совместных предприятий по производству стройматериалов в отдельных промышленных городках, где имеется необходимая инфраструктура.

Кроме того, стороны договорились создать контактную группу, которая займется организацией и координацией совместной работы в рамках подготовки к предстоящим правительственным встречам между двумя странами.

Ранее в интервью журналу "Международная жизнь" министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что на восстановление республики в докризисном облике потребуется 500 млрд долларов.

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