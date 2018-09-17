{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максим Овчинников переходит из ФАС в "Роскосмос"

На место замглавы ФАС придет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший замглавы ФАС Максим Овчинников переходит на работу в "Роскосмос", сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об освобождении Овчинникова от должности замглавы ФАС в связи с переходом на другую работу от 15 сентября было опубликовано на официальном портале правительства РФ, однако о его новом назначении до сих пор не сообщалось.

"Могу сказать, чтобы это вышло из области слухов. Действительно, Максиму Овчинникову сделано "Роскосмосом" предложение. Вопрос обсуждался и с руководством ФАС, принято решение, что он действительно пойдет", - сказал Цариковский.

По его словам, на место Овчинникова в ФАС придет бывший замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, который будет курировать направление всего госзаказа - и оборонного, и гражданского.

Газета "Коммерсантъ" 17 сентября написала, что в ближайшее время Овчинников перейдет на работу в "Роскосмос", где в статусе первого заместителя займется финансово-экономическими вопросами и бюджетированием.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Медведев призвал госкомпании способствовать росту спроса на российские IT-продукты
Премьер подчеркнул, что российское оборудование должно применяться "настолько широко, насколько это в целом возможно"
Читать полностью