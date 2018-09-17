Профсоюз моряков заявил об отсутствии проблем с зарплатами на арестованных судах ММП

МУРМАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Мурманское морское пароходство (ММП) ликвидировало задолженности по зарплате перед моряками находящихся в зарубежных портах судов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель Российского профсоюза моряков, координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

"По нашим данным, на сегодня все задолженности по зарплате ликвидированы", - сказал он.

По словам Фишова, сейчас в зарубежных портах остаются 7 судов ММП, основная часть из них находится под арестом из- за долгов судовладельца. При этом проблемы со сменой экипажа есть только на "Поморье" (находится в США) и "Кузьма Минин" (в Голландии). Одно из ранее арестованных судов, "Новая Земля", в начале сентября смогло вернуться в Мурманск.

Как сообщалось ранее, экипажи четырех судов ММП обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих. В начале сентября Государственная инспекция труда в Мурманской области оштрафовала ОАО "Мурманское морское пароходство" на 403 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, несвоевременный расчет при увольнении и другие нарушения. Пресс-служба ММП сообщала, что организация испытывает финансовые трудности, причиной которых являются западные санкции, общая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок. Чтобы модернизировать флот и сохранить рабочие места компания ведет переговоры с банками об открытии кредитной линии, а также с крупными заказчиками для заключения долгосрочных контрактов.