Промпроизводство в России за восемь месяцев 2018 года выросло на 3,1%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - августе 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, говорится в материалах Росстата.

При этом в последнем летнем месяце текущего года промпроизводство увеличилось по отношению к августу 2017 года на 2,7%. По сравнению с июлем текущего года рост промпроизводства в августе также достиг 2,7%, отмечается в сообщении ведомства.

В сфере добычи полезных ископаемых за восемь месяцев наблюдался рост на 2,4% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства показали рост на 3,8%, а сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 1,7%. В то же время в сфере водоснабжения наблюдалось снижение производства на 0,8%.

В августе 2018 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,5% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства росли на 2,2%. В сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 0,1%, в области водоснабжения - на 5,5% год к году, добавили в Росстате.