Госдума рассмотрит 19 сентября возврат части страховки при досрочном погашении кредита

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит 19 сентября в I чтении правительственный законопроект, который дает право заемщику вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Об этом заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Если происходит досрочный отказ страхователя от договора страхования, если страхуется кредит и он выплачен получателем кредита раньше, то ему возвращают в соответствии со сроком, который прошел до этого времени, часть премии, уплаченной страховой компании", - рассказал Жуков.

Также, по словам Жукова, в среду будут рассмотрены "масштабные поправки в Бюджетный кодекс, которые связаны в основном с деятельностью контрольных органов - финансового контроля и внутреннего аудита и направлены на совершенствование такого контроля". Будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс в части предоставления концессионерам права принимать к вычету НДС. "Это важный законопроект, который способствует реализации концессионных соглашений", - отметил Жуков.