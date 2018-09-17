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Медведев пообещал, что сеть 5G появится в крупных городах РФ через несколько лет

Премьер также рассказал о дальнейших планах в рамках развития инфраструктуры по нацпроекту "Цифровая экономика"

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Сети связи пятого поколения (5G) должны быть доступны в ряде крупных городов России через несколько лет.

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Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где рассматривается, в том числе, подготовка нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Будет продолжено развитие мобильной и спутниковой связи, мы постепенно движемся к созданию отдельных элементов сетей пятого поколения, через несколько лет эта возможность должна появиться в отдельных крупных городах", - сказал Медведев, говоря о задачах национальной программы.

По его словам, в рамках развития инфраструктуры по нацпроекту "Цифровая экономика" должен быть обеспечен доступ в интернет населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, а также подключение к Сети всех органов власти и бюджетных организаций, включая медицинские и образовательные учреждения. Он добавил, что предстоит также начать использование беспроводных сетей связи интернета вещей, охватить связью объекты транспортной инфраструктуры.

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