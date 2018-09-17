Поставки нефти из России в Китай за восемь месяцев выросли на 30,4%

МОСКВА, 17 сенибря. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай за восемь месяцев 2018 года выросли на 30,4%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"Существенную положительную динамику имеет наше сотрудничество в области поставок энергоресурсов из России в Китай. Поставки нефти за восемь месяцев текущего года выросли на 30,4%",- сказал он.
По словам Козака, поставки угля из РФ в Китай за этот период выросли на 8,6%, электроэнергии - на 12,5%.
Сотрудничество России и Китая носит долговременный устойчивый характер, подчеркнул он. "Ожидаю, что свой весомый вклад в развитие нашего взаимодействия внесет российско-китайский энергетический бизнес-форум, который состоится в ноябре текущего года", - добавил вице-премьер.
Россия занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай. Так, в первом квартале 2018 года Китай закупил 112,07 млн т нефти (+7% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе из России - 16,52 млн т (+21,7%).