{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поставки нефти из России в Китай за восемь месяцев выросли на 30,4%

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что поставки электроэнергии из РФ в Китай за этот период выросли на 12,5%

МОСКВА, 17 сенибря. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай за восемь месяцев 2018 года выросли на 30,4%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Существенную положительную динамику имеет наше сотрудничество в области поставок энергоресурсов из России в Китай. Поставки нефти за восемь месяцев текущего года выросли на 30,4%",- сказал он.

По словам Козака, поставки угля из РФ в Китай за этот период выросли на 8,6%, электроэнергии - на 12,5%.

Сотрудничество России и Китая носит долговременный устойчивый характер, подчеркнул он. "Ожидаю, что свой весомый вклад в развитие нашего взаимодействия внесет российско-китайский энергетический бизнес-форум, который состоится в ноябре текущего года", - добавил вице-премьер.

Россия занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай. Так, в первом квартале 2018 года Китай закупил 112,07 млн т нефти (+7% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе из России - 16,52 млн т (+21,7%).

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияКитай
Медведев призвал госкомпании способствовать росту спроса на российские IT-продукты
Премьер подчеркнул, что российское оборудование должно применяться "настолько широко, насколько это в целом возможно"
Читать полностью