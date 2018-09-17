СМИ: "дочки" российских банков обжаловали арест своих акций на Украине

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Банки с российским государственном капиталом на Украине обжаловали решение Апелляционного суда Киева об аресте своих акций в рамках иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге. Об этом сообщило во вторник украинское издание Finclub.
Как сообщили в издании, соответствующие жалобы были поданы в Кассационный гражданский суд Верховного суда 14 сентября.
Ранее Апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка на Украине. Соответствующее решение от 5 сентября было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.
Согласно тексту документа, истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного Украиной Приватбанка Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после воссоединения этой территории с Россией.
Судебные тяжбы
Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая текущего года объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. В документе указывалось, что состав арбитража "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", к какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось.
По данным украинской стороны, в том числе согласно заявлению замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в $159 млн, а также возместить расходы, связанные с судебным разбирательством. В мае и. о. министра юстиции РФ Александр Коновалов заявлял, что ведомство с высокой долей вероятности обжалует решение суда в Гааге.