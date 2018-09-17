Медведев призвал госкомпании способствовать росту спроса на российские IT-продукты

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Компании с государственным участием должны способствовать росту спроса на российские информационные технологии. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где рассматривается, в том числе, подготовка нацпрограммы "Цифровая экономика".

Говоря о развитии российских цифровых технологий, глава кабмина подчеркнул, что усилия должны быть сконцентрированы на системной поддержке лидеров рынка в этой сфере и нужных экономике проектов. "Принципиально важный вопрос - укрепление спроса на российские IT-продукты, здесь мы рассчитываем на инициативную роль государственных компаний, компаний с госучастием", - сказал Медведев, отметив, что "у них большие возможности" и их опыт цифровой трансформации может быть использован другими предприятиями. Кроме того, по словам премьера, российское оборудование должно применяться "настолько широко, насколько это в целом возможно".

Премьер-министр указал также на необходимость продолжения работы по оцифровке государственного управления.

Среди главных целей нацпроекта в части кибербезопасности Медведев назвал производство востребованных российских IT-продуктов и услуг, а в широком плане - обеспечение более высоких стандартов защиты интересов граждан, бизнеса и государства от информационных угроз. "Речь идет и о платежных системах, и о защите персональных данных, и о предотвращении кибератак", - сказал премьер.

Как отметил Медведев, развитие цифровой среды невозможно без эффективного партнерства государства, институтов развития и высокотехнологичных компаний, причем "бизнес должен играть здесь ключевую роль, поскольку он лучше чувствует тенденции и структуру такого рода рынка".