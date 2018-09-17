Источник: ЦБ намерен запретить страховым агентам продажу отдельных видов полисов для юрлиц

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. ЦБ предлагает запретить страховым агентам оказывать услуги по продаже отдельных видов полисов для юридических лиц. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомых с ходом обсуждений предложений по регулированию страховых посредников - агентов и брокеров.
По мнению ЦБ, такое ограничение позволит усилить на страховом рынке роль профессиональных посредников - брокеров, чья деятельность, в отличие от деятельности агентов, регулируется и лицензируется Банком России, сказал собеседник агентства.
В частности, речь идет о запрете для агентов продавать полисы страхования имущества юридических лиц, обязательного страхования ответственности перевозчика и владельца опасного объекта, страхования предпринимательских рисков, а также договоров перестрахования.
Для работы с этими видами страхования требуются существенные профессиональные компетенции, а в случае перестрахования - и значительные финансовые гарантии, которыми заведомо обладают только страховые брокеры, поясняет позицию ЦБ источник ТАСС. По мнению регулятора, введение таких ограничений позволит брокерам участвовать в формировании комплексной страховой защиты для российских компаний, что повысит ее проработанность. Сейчас участие брокеров ограничивается точечными договорами.
Сейчас агенты и брокеры имеют фактически равные возможности по предложению клиенту услуг от разных страховых компаний. При этом ЦБ беспокоит возникающий при этом регуляторный арбитраж, сообщил собеседник ТАСС: страховые брокеры - это юридические лица, деятельность которых регулируется и лицензируется ЦБ РФ, а деятельность агентов не регулируется и не лицензируется, нет даже оценок их точного числа. При этом страховыми агентами могут выступать как физические лица, так и юридические, например банки.
Продажи агентами
По экспертным оценкам, которые привел собеседник ТАСС, число страховых агентов оценивается от 50 тыс. до 300 тыс. Точное число их неизвестно, так как единый реестр агентов отсутствует и агенты могут работать от имени нескольких компаний. При этом агенты - главные продавцы страховок: в 2017 году 72% всех сборов страховщиков (915,2 млрд рублей) было получено именно через агентов, из них 391 млрд рублей пришлось на банки. Через брокеров в 2017 году быль получено 34,5 млрд рублей, или 2,7% от общей страховой премии по рынку. На 31 июля 2018 года на рынке действовало 64 страховых брокера.
О планах ЦБ по контролю за агентами, включающих создание реестра страховых агентов и введения требований к ним, заявил 15 мая зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в понедельник сообщила журналистам, что конкретные меры по регулированию агентов сейчас прорабатываются.