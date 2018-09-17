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Минкомсвязи: на проект "Цифровая экономика" необходимо около 2 трлн рублей

Глава ведомства Константин Носков также рассказал об определении внебюджетных источников финансирования программы

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Общая сумма, необходимая на реализацию проекта "Цифровая экономика", составляет порядка 2 трлн рублей, сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в Горках.

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"Сейчас мы закладываем порядка 2 трлн рублей: 1 трлн 80 млрд рублей - это дополнительные бюджетные средства, и рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам", - сообщил Носков по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по реализации национальных проектов.

Частично внебюджетные источники финансирования программы определены: проект будет реализовываться на принципах конкурсов, сказал он."Я надеюсь, что они даже будут превышены - те цифры, которые мы закладываем в программу сейчас", - добавил Носков.

Он отметил, что на последнем заседании проект был в целом одобрен, обсуждался ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.

Теги
РоссияНосков, Константин Юрьевич
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