РЖД начнут продавать билеты до Калининграда за 90 суток до даты отправления

ТАСС, 17 сентября. Российские железные дороги увеличат глубину продаж билетов на поезда в сообщении с Калининградом с 60 до 90 дней, говорится в сообщении компании.

"Проездные документы в/из Калининграда с 9 декабря можно будет оформить за 90 суток до отправления поезда", - отмечается в сообщении РЖД. Таким образом, с 9 декабря 2018 года пассажиры смогут приобрести проездные документы на поезд, отправляющийся 8 марта 2019 года.

Как поясняют в РЖД, услуга оформления проездных документов за 90 суток до отправления поезда стала возможной в результате достигнутых договоренностей с железнодорожными администрациями Литовской республики и Республики Беларусь и будет доступна с вводом графика движения поездов на 2018-2019 годы.

В настоящее время продажа билетов на поезда в сообщении с Калининградом открывается за 60 суток до отправления в соответствии с правилами резервирования мест и оформления проездных документов в международном сообщении.

В 2017 году РЖД увеличили глубину продаж билетов на поезда дальнего следования внутрироссийского сообщения с 60 до 90 суток до отправления.