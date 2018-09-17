РФ может поставлять в КНР 80 млрд куб. м газа в год после решения по "западному маршруту"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия может стать главным экспортером газа в Китай после решения по "западному маршруту", объем поставок может достичь 80 млрд куб. м в год. Об этом журналистам сказал руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы продолжаем консультации и рассчитываем, что с "западного маршрута" получим 30 млрд кубометров. Если получится (договориться) по "западному маршруту", то это будет более 80 млрд кубометров [по всем маршрутам поставок, включая СПГ]. Это значит, что Россия займет первое место среди поставщиков газа в Китай", - сообщил он.

Дальневосточный маршрут

Объем поставок газа из России в Китай по дальневосточному маршруту может составить 5-10 млрд куб. м в год, сказал Нур Бекри.

"Компании двух стран начали переговоры об увеличении объема газа из Дальнего Востока в Китай. По предварительным результатам переговоров двух стран, объем будет составлять от 5 до 10 млрд кубометров", - сказал он.

Контракт на поставку газа

Контракт на поставку российского газа с Дальнего Востока в Китай может быть подписан в первой половине 2019 года, сказал журналистам сказал руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри по итогам российско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Я рассчитываю на скорейшее подписание между компаниями. Хорошо было бы - в первом полугодии следующего года", - сказал он.

В понедельник в Москве глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Государственного Совета КНР Хань Чжэн обсудили проект поставок газа с Дальнего Востока России и интенсификацию переговоров по "западному маршруту".

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по "западному" маршруту газопровода "Сила Сибири". По его словам, во Владивостоке на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта.

На встрече в понедельник также обсуждались поставки СПГ, сотрудничество в газовой электрогенерации и подземном хранении газа. В 2017 году на КНР пришлось 19% от общего объема поставок СПГ группы "Газпром", в Китай было экспортировано 0,62 млн тонн, что в девять раз превышает объем поставок в 2016 году (0,07 млн тонн).

Поставки в Китай

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 году были увеличены до 158,8 млрд рублей с 76,2 млрд рублей.

Согласно контракту, подписанному в мае 2014 года между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены в октябре 2014 года межправительственным соглашением. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.