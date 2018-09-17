Эксперт: программа "Сделано в Москве" обеспечивает системный выход продукции на экспорт

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Программа "Сделано в Москве" обеспечивает системный выход продукции компании на экспорт. Такое мнение сегодня высказал ТАСС директор по внешнеэкономическим связям компании-производителя медоборудования "Нордавинд" Иван Писарев.

"Программа "Сделано в Москве", которую развивает московский Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства, обеспечивает системный выход на рынок", - заявил Писарев, приведя в пример опыт представляемой им компании.

По его словам, это подтвердило участие в одной из самых больших медицинских выставок в мире Arab Health 2017 при поддержке Департамента.

По мнению Писарева, компаниям, желающим поставлять свою продукцию за рубеж, необходимо принимать участие в международных выставках. "Развитию экспортного потенциала также способствует участие в коллективных стендах программы "Сделано в Москве" Московского экспортного центра. Если у компании конкурентоспособный продукт - по итогам выставки у вас будет огромное количество контактов по всему миру", - поделился он.

Ранее генеральный директор компании "Микроэм Технологии" Георгий Левин в интервью ТАСС также назвал субсидирование участия бизнеса в российских и зарубежных выставках одним из главных преимуществ программы "Сделано в Москве".

"Мы участвуем во многих выставках со своим стендом, но, к сожалению, не во всех, в которых хотелось бы", - сказал он. Последнее он связал не с финансовыми затратами, а с разными интересами членов группы. Он отметил, что расходы, связанные с участием в выставках, компенсируются за счет Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

О программе

Программа "Сделано в Москве" работает в столице с 2016 года. В ее рамках проходит организация коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под единым брендом "Сделано в Москве". Участие в мероприятиях для московских компаний полностью финансируют власти города. Кроме того, компаниям помогают организовать деловые встречи с закупщиками и инвесторами.