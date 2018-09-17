Регионы вложат 3,1 трлн рублей в нацпроект по безопасным дорогам

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Регионы направят на финансирование национального проекта "Безопасные и качественные дороги" 3,1 трлн рублей, из бюджета РФ будет выделено около 1,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по национальным проектам.

"Большой, масштабный проект. Рассчитан на реализацию в течение шесть лет. Предусматривается, что в этом проекте участвуют регионы и города в агломерациях, в которых дороги приводятся в нормативное состояние, - они вкладывают в проект порядка 3,1 трлн рублей за 6 лет. Российская Федерация добавляет в этот проект средства софинансирования в объеме 1,447 трлн рублей", - сказал Дитрих.

Проект не предусматривает участия частных инвесторов, поскольку основная часть планируемых работ относится к категории ремонтных - капитальный ремонт, модернизация дорожной сети и дорог между городами, пояснил министр.

Нацпроект состоит из четырех федеральных подпрограмм. Основным является федеральный проект "Дорожная сеть", который предусматривает совместно с регионами приведение уличной и дорожной сети в агломерациях в нормативное состояние.

"Мы должны будем сократить число и концентрацию дорожно-транспортных происшествий на региональной и местной сети автомобильных дорог, должны привести в нормативное состояние не менее половины автомобильных дорог регионального сообщения между агломерациями", - уточнил Дитрих.

В целом нацпроект "Безопасные и качественные дороги" был одобрен, но ряд показателей еще требуют уточнения и детализации, добавил министр.