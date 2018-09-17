Запросы европейских партнеров "Газпрома" уже превысили мощности ГТС

БАРСЕЛОНА, 17 сентября. /ТАСС/. Объемы газа, которые европейские партнеры запрашивают у "Газпрома" на 10 лет, превышают текущие мощности газотранспортной системы, сказала глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на пленарной сессии конференции Gastech в Барселоне.

"Я постоянно получаю запросы [от европейских компаний] на поставки в течение следующих десяти лет. И эти запросы уже превышают объемы, которые мы можем поставить сегодня. Исходя из текущих мощностей нашей инфраструктуры", - отметила она.

На этом основании, рассуждает Бурмистрова, "странно слышать возражения европейских политиков, которые выступают против проекта "Северный поток - 2".

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 миллиарда куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Он пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение от Дании пока ожидается.