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Основатель Telegram-канала Mash покидает проект

Никита Могутин сообщил, что в ближайшее время он с партнерами представит новый проект, который также будет связан с медиа

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Основатель Telegram-канала Mash Никита Могутин заявил, что покидает проект.

"Да, я действительно покидаю "Мэш", <...> Если кратко - мне стало тесновато в рамках этого жанра - его границы я вижу и понимаю. Хочется развиваться и дальше и нырять в неизвестное", - сказал он в понедельник ТАСС.

Могутин сообщил, что с партнерами запустит в ближайшее время новый проект, который также будет связан с медиа.

Telegram-канал Mash был запущен в мае 2017 года, в настоящий момент у него более 370 тыс. подписчиков. Канал специализируется на новостях.

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