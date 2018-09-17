Силуанов: Минфин не дает прогнозов по курсу рубля, считает его стабильным

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка России

"Мы прогнозы на курс не даём. Стабильный", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какие ожидания по курсу рубля есть в Минфине.

По оценке вице-премьера, курс "держится нормально, ниже 68 рублей даже". "Эффект есть. Всегда эффекты волнообразно идут. Я считаю, что действие было правильное [повышение ключевой ставки], а реакция рынка за ним последовала, какая есть", - заключил Силуанов.

"Решение ЦБ не закупать валюту не осложнит ситуацию, - сказал Силуанов. - "Нет, у нас никаких проблем здесь не будет. У нас скоординированная позиция с ЦБ", сказал он.

В пятницу Банк России принял сразу два решения: повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%, а также о продлил до конца 2018 года приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения регулятора желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние изменившихся внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.