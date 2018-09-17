Минэнерго Литвы: ЕС готов выделить расчетные €780 млн на закрытие Игналинской АЭС

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Евросоюз согласится с требованием Литвы по финансированию вывода из эксплуатации действовавшей до 2009 года Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) в размере €780 млн. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

"В новом бюджете ЕС намечено выделить на работы по закрытию ИАЭС €780 млн - именно столько, сколько необходимо по нашим расчетам. Это хорошая новость для Литвы", - сказал он.

В рамках формирования бюджета ЕС на период до 2027 года на закрытие ИАЭС европейское финансирование было предусмотрено в размере €552 млн, а также повышение национального софинансирования с 14% до 20%. В Литве насчитали, что от ЕС необходимо получить €780 млн, и не согласились с увеличением своего финансового участия в процессе.

В понедельник докладчик Европарламента по вопросу ИАЭС Ребекка Хармс представила проект своего сообщения, где финансирование закрытия объекта средствами ЕС намечено в размере €780 млн. Голосование по выделению средств состоится в ноябре. "Проект закрытия ИАЭС является предметом ответственности не только Литвы, но и всего Евросоюза", - отметил Вайчюнас.

Запущенная в 1983 году Игналинская АЭС - единственная в странах Балтии атомная электростанция с реакторами РБМК (реактор большой мощности канальный) чернобыльского типа была как потенциально небезопасная остановлена 31 декабря 2009 года по настоянию Евросоюза. До этого ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации таких станций. Брюссель обещал Вильнюсу оказывать финансовую поддержку по закрытию ядерного объекта. Изначально доля Литвы в этом составляла 12%.

Срок окончания демонтажа из-за сложности процесса перенесен на 2038 год, хотя завершить его планировалось в 2029 году.