Силуанов считает, что повышение ЦБ ключевой ставки позитивно повлияет на финансовый рынок

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с до 7,5% с 7,25% позитивно повлияет на финансовый рынок, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас, видите, нестабильность на рынках развивающихся стран. В России тоже ожидание санкций влияет на ситуацию на финансовом рынке, на валютном рынке. Поэтому решение объективное", - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос, начнется ли сейчас период повышения ключевой ставки, он пояснил: "Здесь все будет зависеть от ситуации с инфляцией, с волатильностью части потоков капитала. Посмотрим, ведь ЦБ оперативно влияет на меняющуюся ситуацию".

14 сентября ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года, на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. ЦБ также предупредил, что дальнейший рост доходности на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на российском финансовом рынке. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит сбалансированный рост потребления.