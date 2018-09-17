СОЧИ. 17 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития разработает стратегию развития туризма до 2035 года, кадрово усилит перешедшее в его ведение ведомство - Ростуризм, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Сейчас весь Ростуризм перешел, вся туристическая отрасль (в ведение Минэкономразвития). Будем работать по новой стратегии до 2035 года. Будем в том числе смотреть и по кадровому усилению этого направления",- сказал Орешкин журналистам в Сочи.
"Потенциал отрасли очень большой. Есть предложения на стороне спроса, начиная от неразвитости инфраструктуры, проблем с визами. Целый набор историй, над которыми будем работать",- добавил министр.