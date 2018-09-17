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В Волгоградской области запретили продавать детям электронные сигареты

В случае появления детей в местах, где продаются электронные сигареты, работники обязаны уведомить об этом органы внутренних дел

ВОЛГОГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в понедельник региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для них. За неисполнение нового закона кодексом Волгоградской области об административной ответственности для юрлиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 5 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте облдумы.

"Изменения внесены в региональный закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области". Принятые поправки запрещают пребывание несовершеннолетних в местах где реализуются электронные системы доставки никотина (ЭСДН)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе облдумы ТАСС пояснили, что теперь в случае появления детей работники торговли, где продаются электронные сигареты, обязаны уведомить об этом органы внутренних дел и передать ребенка его родителям. Если этого сделано не будет, организации и предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 50 тыс. рублей.

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