Минстрой предложил увеличить финансирование программы комфортного жилья до 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минстрой предлагает увеличить более чем в два раза, до 2,5 трлн рублей финансирование государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" до 2025 года. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения программы, изложить в следующей редакции: "общий объем финансового обеспечения программы - 2,5 трлн рублей", - говорится в паспорте программы.
В настоящий момент ее финансирование составляет более 1,1 трлн рублей.
Также предлагается увеличить годовой объем ввода жилья до 120 млн кв. метров к 2024 году, то есть на год раньше, чем планировалось. Планируемое расселение непригодного для проживания жилфонда в 2019-2025 годах может составить 12,42 млн кв. метров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Согласно документу, правительство РФ должно к 1 октября разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям.