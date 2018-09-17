Советник Трампа допускает скорое введение США пошлин на товары из КНР на $200 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу полагает, что Вашингтон вскоре объявит о введении новых пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд. Об этом Кадлоу, являющийся одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник во время выступления на экономическом форуме в Нью-Йорке.

"Президент предлагал пошлины на пару сотен миллиардов долларов", - приводит его слова телеканал CNBC. "Он недоволен переговорами с Китаем на этот счет. Я полагаю, вскоре об этом будет объявлено", - добавил Кадлоу.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Трамп дал указание помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего в конечном счете введение пошлин на дополнительные группы товаров из Китая. Отмечалось, что речь идет о пошлинах в размере около 10%. Предполагалось, что их могут ввести 17-18 сентября.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.