Орешкин 3 октября представит в Совфеде прогноз социально-экономического развития РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин представит прогноз социально- экономического развития страны на заседании Совета Федерации 3 октября. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о планах на предстоящую осеннюю сессию.

Среди основных пунктов повестки она выделила работу над бюджетом. "3 октября мы послушаем на "правительственном часе" министра экономического развития Орешкина с прогнозом социально-экономического развития", - сказала парламентарий. По словам Матвиенко, "любой бюджет должен базироваться на четком и ясном прогнозе", только в таком случае "он будет реалистичным".

После этого в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по концепции бюджета на три года. По их итогам сенаторы сформулируют свои предложения.

Матвиенко также заверила, в Совфеде отслеживают ситуацию с долгами субъектов РФ, "как идет реструктуризация долговой задолженности". Она напомнила, что из-за недавних изменений в налоговом законодательстве сразу несколько регионов утратили доходы. "Мы будем следить, чтобы они были возмещены и компенсированы", - резюмировала спикер.