Генеральным директором "ВЭБ-лизинга" назначен Артем Довлатов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Артем Довлатов назначен генеральным директором "ВЭБ-лизинг", сообщила в понедельник пресс-служба компании. Ранее он был исполняющим обязанности гендиректора компании.

"Решением совета директоров Артем Довлатов назначен генеральным директором "ВЭБ-лизинг" с 14 сентября 2018 года. Он также остается в должности заместителя председателя Внешэкономбанка", - отмечается в сообщении.

Артем Довлатов окончил Государственный Университет Управления. Работал в ведущих российских компаниях: "Аэрофлот", "Силовые машины", занимал руководящие должности в банке ВТБ и Сбербанке. В марте 2016 года перешел на работу в Внешэкономбанк (ВЭБ). С июня 2018 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-лизинг.

"ВЭБ-Лизинг" - структура Внешэкономбанка, основной деятельностью которой является лизинг современных воздушных судов, высокотехнологического оборудования, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. "ВЭБ-лизинг" работает с 2003 года.