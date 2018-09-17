Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет до 7,6 млн баррелей в сутки

ТАСС, 18 сентября. Добыча сланцевой нефти в США в октябре 2018 года увеличится по отношению к сентябрю на 79 тыс. баррелей - до 7,59 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации минэнерго США.

Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в документе. Самое значительное наращивание ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно увеличиться в октябре на 31 тыс. баррелей - до 3,46 млн, а также в Eagle Ford - на 16 тыс. баррелей, до 1,45 млн баррелей. Добыча сланцевой нефти будет расти также в провинциях Bakken, Niobrara, Appalachia и Anadarko.

И только в провинции Haynesville с самым низким уровнем добычи сланцевой нефти, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 43 тыс. баррелей в сутки.

По данным управления, в августе общая добыча нефти в США находилась на уровне 10,9 млн баррелей в сутки, что на 120 тыс. баррелей превышало показатель июня.

По прогнозу ведомства, среднегодовая добыча в США в 2018 году составит 10,7 млн баррелей в сутки против 9,4 млн баррелей годом ранее. В 2019 году этот показатель ожидается на уровне 11,5 млн баррелей в сутки. США достигли рекордного уровня добычи в январе этого года, прежний исторический максимум был достигнут в 1970-х годах, когда он достигал 9,6 млн баррелей в сутки.